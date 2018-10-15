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Samsun'da diş hekimliği öğrencisi İranlı genç intihar etti

Samsun’da diş hekimliği fakültesi öğrencisi İranlı genç doğalgaz borusuna kendini asarak intihar etti.

Samsun'da diş hekimliği fakültesi öğrencisi İranlı genç doğalgaz borusuna kendini asarak intihar etti.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Iranlı Kasra Tavakkolıasl girdiği bunalım sonucu kaldığı evde doğalgaz borusuna stor perde ipi ve kravat ile kendisini bağlayarak intihar etti. İranlı genç olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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