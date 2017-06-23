Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 11:16

Samsun’da "Duman1" operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun’da da "Duman1" operasyonu yapıldı.

Samsun’da

23 Haziran 2017 11:16


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde yapılan Duman1 operasyonu, Samsun’da da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlendi. Tütün mamulleri kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda Samsun’da 914 kilo 71 gram sarmalık kıyılmış tütün, bin 875 paket kaçak sigara, 503 bin 659 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 112 adet puro, 47 adet elektrikli sigara, 5 adet elektrikli sigara likidi, 2 bin 911 adet tütün mamule makinesi, 19 paket pipo tütünü, 8 adet kaçak pipo, bin 682 kutu makaron, 41 paket nargile tütünü, 12 adet filtreli ağızlık, 10 adet çakmak gazı ve 33 şişi kaçak içki ele geçirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:32
  • Güneş :04:55
  • Öğle :12:48
  • İkindi :16:50
  • Akşam :20:20
  • Yatsı :22:22
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!