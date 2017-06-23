Samsun’da "Duman1" operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde yapılan Duman1 operasyonu, Samsun’da da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlendi. Tütün mamulleri kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda Samsun’da 914 kilo 71 gram sarmalık kıyılmış tütün, bin 875 paket kaçak sigara, 503 bin 659 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 112 adet puro, 47 adet elektrikli sigara, 5 adet elektrikli sigara likidi, 2 bin 911 adet tütün mamule makinesi, 19 paket pipo tütünü, 8 adet kaçak pipo, bin 682 kutu makaron, 41 paket nargile tütünü, 12 adet filtreli ağızlık, 10 adet çakmak gazı ve 33 şişi kaçak içki ele geçirildi.