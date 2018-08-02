Samsun’da ekmeğe zam yok

Türkiye gündemini meşgul eden ‘ekmek zammı’ tartışmalarına Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit de farklı bir söylemle yaklaştı. 5 ay önce ekmeğe zam yaptıklarını hatırlatan Yiğit, zam yaptıkları günden bugüne kadar una yüzde 25 oranında zam geldiğini ifade etti. Şu anda kar yapmadan ekmek satışında bulunduklarını iddia eden Yiğit, ekonomik açıdan yaşanabilecek en kötü senaryoya kadar ekmeğe zam yapmayı düşünmediklerini vurguladı.

“Biz fırsatçı değiliz, ekmeğe zam yapmayacağız”

Fırıncıların fırsatçılıkla suçlanmasından rahatsız olduğunu dile getiren Yılmaz Yiğit, “Biz, 2018 Nisan ayında 250 gram 1 TL olan ekmeğimizin fiyatını 200 gramı 1 TL’ye çektik. Yaklaşık 5 ay önce ekmeğin kilosunu 5 TL’ye çıkarttık. Bu süreçte de artık gelişi güzel bir şekilde hareket edemiyoruz. En son zam yaptığımızdan bu zamana sadece ham maddemiz olan unun çuvalına yüzde 25 oranında bir zam yapıldı. Her hafta da zam gelmeye devam ediyor. 62 TL’ye aldığımız unun çuvalını şimdi 80 TL’den alıyoruz. Türkiye’deki buğdayımız rekolte anlamında yeterli fakat ekmek sektöründe kullanılan buğdaydan olmadığından dolayı tamamen dışa dayanan bir buğday tüketimimiz var. İthal buğday almadan unumuzu yapamıyoruz. Haliyle dolar bazında ithal ettiğimiz için de unun fiyatı artıyor. Ham maddemize gelen zammın haricinde elektriğe ve akaryakıta da zam geldi. Federasyonumuz yaptığı açıklamada ‘zam kaçınılmaz’ demesindeki gaye ekmeğin kilo bazında 5,70 kuruşu geçmeyeceğini söylemek istedi. İstanbul’da birkaç ilçe ekmeğin kilosunu 5,70’den satıyor. Aldığımız duyumlara göre ekmeğin fiyatının artacağı bazı iller de var. Samsun’da ise ekmeğe bir zam düşünmüyoruz. Çünkü bazı haberciler fırıncıları ‘fırsatçı ve çakal’ olarak nitelendiriyorlar. Fırıncılar çıkarcı değildir. Bizde kurnazlık da olmaz. Fırıncılara yakıştırılan bu söylemleri kabul etmiyoruz” dedi.

“En kötü senaryoda 270 gram ekmek 1,5 TL olur”

En kötü senaryoya kadar direneceklerini vurgulayan Yiğit, şunları söyledi:

“Samsun fırıncıların son zamlardan sonra aldığı kar sıfırlandı. Şu anda fırıncılarımız maliyetine ekmek satarak mücadele ediyor. Sayın Devlet Bahçeli de ekmeğe zam gelmemesi çağrısında bulunmuş, ‘askıda ekmek’ projesinin akıllara getirmişti. Samsun için söylüyorum, hiçbir fakir fukara bizim fırınlarımızdan eli boş dönmez. Bizim fırıncılarımız şu anda karsız ekmek satıyor. Buna da bir süre dayanacağız. Sürecin nasıl olacağını ve ekonominin nereye gideceğini şu anda göremiyoruz. Yarınların ne göstereceğini zaman dilimi içerisinde göreceğiz. Samsun’da 440 tane fırıncımız var. Bizler de ev geçindiriyoruz, istihdam sağlıyoruz. Zamların bir şekilde bir yerde duraklaması lazım. Devletimiz bir takım önlemler alırsa biz de rahatlarız. Ekmeğin kilosunun 5,70 kuruşa çıkması demek Samsun’da 270 gram ekmeğin 1,5 lira olması anlamına gelir. Bu dediğim fiyatlar en kötü senaryoda gerçekleşecek fiyatlardır.”

Şu anda Samsun’da 200 gram ekmek 1 liradan, ekmeğin kilosu ise 5 TL’den satılıyor.