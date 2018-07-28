Samsun’da eller şehitler için semaya kalktı

EMŞAV tarafından geleneksel olarak her ayın son haftası cumartesi günü şehitler için okutulan mevlidin bu ay 175’ncisi gerçekleştirildi. Mevlitte okunan Kur’an-ı Kerim, vatani görevini yerine getirirken şehit olan Adnan Kılıçoğlu, Adem Erken, Mustafa Öztürk, Ahmet Birkaç ve tüm şehitlerin ruhlarına hediye edildi. Okutulan mevlide katılan özel harekat polisleri, şehit yakınları ve gazileri yalnız bırakmadı. Programda, şehit ve gaziler için dualar edildi.

Programda konuşan EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, "174 aydan beri aziz şehitlerimizi anma programı yapıyoruz. Bütün şehitler adına ve son şehitlerimiz için burada toplandık. Bundan sonraki aylarda da Allah izin verirse mevlit geleneğimiz devam edecek. Bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bölücü terör örgütleriyle mücadele devam ediyor. EMŞAV olarak her zaman emniyet güçlerimizin yanındayız. Tek temennimiz ülkemizin bu terör belasından kurtulmasıdır. İnşallah devlet ve millet olarak bu terör belasının da üstesinden geleceğiz. Rabb’im şehitlerimizin şefaatine bizleri de dahil etsin. Onlar olmasaydı bu vatan olmazdı” dedi.