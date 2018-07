Samsun’da ’Engel Atlama ve Binicilik Yarışları’ yapıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Engel Atlama ve Binicilik Yarışları’nın, her yıl 19 Mayıs tarihinde Samsun’da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yarışmaya, çevre illerden yaşları 11 ile 45 arasında değişen toplamda 35 binici katıldı. Binicilik sporunu tüm dünyaya yaymak ve at sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen yarışma, bu yıl 11 ayak üzerinden 10 ilde gerçekleştirildi. Yarışmaya ilk kez katılan illerden bir tanesi de Samsun oldu.

Yarışmalar hakkında bilgi veren Türkiye Binicilik Federasyonu Genel Sekreteri Murathan Batur, “Bu yıl yeni katılan birçok ilimiz var ve Samsun’da bu illerden biri. Önümüzdeki hafta Samsun’dan sonra Van’da yarışmamız yapılacak. Bu yarışmalarda hem yerel yönetimlerden hem de halktan iyi destek görüyoruz. Bu yarışmayı yapmaktaki en büyük amacımız geçmişten gelen çok yanlış bir algı var. Binicilik zengin sporudur herkes yapamaz gibi. Biz buna kesinlikle katılmıyoruz. Her spor pahalıdır. Ancak at sevgisi olan herkeste binicilik sporu yapabilecek şevk olduktan sonra bunun için para lazım değil. Bu anlamda Samsun’da olmamız bize çok büyük katkı sağladı. Önceki bakanımızın da bize çok destekleri oldu. Bundan sonra Samsun ile ilgili hedefimiz önümüzdeki yıllarda her 19 Mayıs tarihinde bir yarışma düzenlenmesi olacaktır. Bütün Türkiye’deki profesyonel sporcuların buraya geleceği yarışmalar yapmayı planlıyoruz. Bu tesisi bizim canlandırarak halkı da buraya çekmemiz gerekiyor. Bu yarışmaya 12 yaş çocuklardan başlayarak 45 yaşına kadar binicilerimiz var. Bu ilk yarışma olduğundan toplam olarak 35 at ve binici geldi. Önümüzdeki dönemlerde bu sayı artacaktır. Bu bizim için bir başlangıç bir deneme oldu. Daha iyilerini yapacağımıza inanıyoruz” dedi.

Yarışmaların ardından engel atlamada dereceye giren binicilere ödülleri verildi.