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15 Mayıs 2018 16:00

Samsun’da engelliler ile polisler futbol maçında karşı karşıya geldi

Samsun’da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle engelli vatandaşlar ile polisler arasında futbol müsabakası yapıldı.

Samsun’da engelliler ile polisler futbol maçında karşı karşıya geldi

15 Mayıs 2018 16:00


Engelliler Haftası dolayısıyla Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekiplerince, her yıl geleneksel hale gelen engelli vatandaşlarla futbol müsabakası düzenlendi. Polis teşkilatı olarak her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını göstermek amacıyla futbol müsabakası düzenleyen Toplum Destekli Polisler, 19 Mayıs Stadyumu arkasında bulunan suni çim sahada, Bedensel Engelliler Futbol Takımı ile birlikte ter döktü. Bedensel Engelliler Futbol Takımı ile Polisgücü Takımı’nın yaptığı dostluk maçında, polis ve engelli vatandaşların yaşadığı mutluluk kameralara yansıdı. Karşılaşma Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz’un vuruşuyla başladı. Maç öncesi müsabakaya gelerek polis ve engelli vatandaşlar ile sohbet eden Vedat Yavuz, maçın hakemi ve Engelliler Futbol Takımı kaptanına çiçek verdi.


Müsabaka hakkında bilgi veren Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, “Engelliler Haftası münasebetiyle bugün biz de İl Emniyet Müdürlüğü olarak çeşitli etkinlikler yaptık. İlk olarak engelli çocuklarımızı ağırladık. Öğleden sonra ise artık geleneksel hale gelen, engellilerimiz ile emniyet personelimiz arasında futbol müsabakası düzenledik. Ben engelli vatandaşlarımızın bundan sonraki hayatlarını sağlık ve huzur içerisinde geçirmesini diliyorum” dedi.




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