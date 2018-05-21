Samsun’da Ertuğrul ve Serra şampiyon oldu

19-20 Mayıs tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’nde yapılan şampiyonaya, Kemer Golf Kulübü, National Antalya Gençler Golf Akademisi, İstanbul Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, National BGK, Bel-Ka Golf Kulübü, International Golf Kulübü, Albatros Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Cornelia Golf Kulübü, Samsun Golf Kulübü, Atletik Spor Kulübü ve Ferdi lisanslı 18 yaş altı 61 oyuncu katıldı.

İki raund üzerinden oynanan şampiyonada erkekler grossda National AGGA’dan Ertuğrul Gözegü 161 gross skorla şampiyon oldu. Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası’nda genç kızlarda gross şampiyonu play-off sonunda belirlendi. Turnuvayı 157’şer vuruşla bitiren Kemer Golf Kulübü’nden Serra Evrengil ve National BGK’dan Petek Peker şampiyonluk için Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’nün 1. çukurunda play off oynadı. Play-off’un ilk iki çukurunda oyuncular birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Üçüncü kez 1. çukurda oynanan oyunu par ile bitiren geçen yılın şampiyonu Serra Evrengil, bogey yapan Petek Peker’i geride bırakarak ilk sırayı aldı ve şampiyonluğa ulaştı.

Erkekler A kategorisinde Sueno Golf Kulübü’nden Mehmet Çalışkan 151 net vuruşla, genç kızlar A kategorisinde IGGA’nden Ilgın Zeynep Denizci 134 net vuruşla birinci oldu.

Erkekler B kategorisinde İzmir Golf Kulübü’nden Can Bartu Anlaş 70 stableford skorla, 27 çukur üzerinden oynanan genç kızlar B kategorisinde ise Bodrum Golf Kulübü’nden Duru Narin 63 stableford skorla şampiyonayı ilk sırada tamamladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’nde gerçekleştirilen ödül töreninde kazananlara ödüllerini, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü Onursal Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü Başkanı Kadir Koçak, 2012’de kaybettiğimiz Milli kayakçı Aslı Nemutlu’nun ailesi Ayşe ve Metin Nemutlu verdi.