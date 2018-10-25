İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da evinde fuhuş yaptırdığı iddia edilen kadın gözaltına alındı

Samsun’da evinde para karşılığı fuhuş yaptırdığı iddia edilen bir kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da evinde para karşılığı fuhuş yaptırdığı iddia edilen bir kadın, polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde para karşılığı fuhuş yaptırdığı iddia edilen 58 yaşındaki E.K. adlı kadın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen E.K., savcıya ifade verdikten sonra "fuhuş için yer temin etmek ve fuhşa aracı olmak" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve suçlamaları kabul etmeyen E.K. çıkardığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.