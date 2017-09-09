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09 Eylül 2017 17:29

Samsun’da Eylül’de deniz keyfi

Samsun’da sonbaharın habercisi olan Eylül ayında da deniz keyfi devam ediyor.

Samsun’da Eylül’de deniz keyfi

09 Eylül 2017 17:29


Hava sıcaklığının sonbahara rağmen mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, vatandaşlar sahil ve plajları mesken tuttu. Yaz aylarının başlamasıyla birlikte açılan deniz sezonu, sonbaharın habercisi olan Eylül ayında da devam ediyor. Yurdun bazı bölgelerinde şiddetli yağışlar etkisinin sürdürürken, Samsunlular Eylül ayında deniz keyfi yapmaya devam ediyor.


Samsun’un gözbebeği olan Atakum sahili, bu mevsimde de yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından biri olmayı başardı. Sabah erken saatlerde sahile akın eden vatandaşlar, akşam saatlerine kadar denize girmenin tadını çıkardı. Denize girmek istemeyen vatandaşlardan bazıları kumsalda oturup birbirleriyle sohbet ederken bazıları ise yürüyüş yapmayı tercih etti.




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