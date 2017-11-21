Samsun’da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Samsun il merkezi ile Bafra, 19 Mayıs, Çarşamba ve Terme ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock’u kullandıkları tespit edilen örgüte ait kapatılan Feza Okulları ve Sakarya Dershanelerinin çalışanlarının da aralarında bulunduğu özel sektör çalışanlarından oluşan 3’ü kadın 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı sayısının artması bekleniliyor. Soruşturma devam ediyor.