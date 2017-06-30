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30 Haziran 2017 13:03

Samsun’da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

30 Haziran 2017 13:03


Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bu sabah Samsun merkezli Çarşamba, Salıpazarı, 19 Mayıs ve Kavak ilçeleri ile Trabzon’u kapsayan çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çoğunluğu FETÖ’nün müzahir kurum çalışanları, ihraç kamu görevlileri ve özel sektör çalışanlarından oluşan 14 kişi, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alındı.


Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.




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