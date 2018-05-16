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16 Mayıs 2018 12:58

Samsun’da FETÖ soruşturmasında 1 kişi tutuklanırken, 1 kişiye ise ev hapsi verildi

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ’ByLock’ kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 1 şahıs tutuklanırken, 1 kişiye ev hapsi verildi.

Samsun’da FETÖ soruşturmasında 1 kişi tutuklanırken, 1 kişiye ise ev hapsi verildi

16 Mayıs 2018 12:58

3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ’ByLock’ kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik Samsun merkez, Terme ve Bafra ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. 4 kişinin sorgulamaları devam ederken, M.B., E.C., S.E., S.N.O. ve H.A. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.E. adlı kadın tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, S.N.O adlı kadına ise elektronik kelepçe uygulanarak ev hapsi verildi. M.B., E.C. ve H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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