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Samsun'da FETÖ'den 1 asker tutuklandı, 7 askere adli kontrol

Samsun merkezli toplam 10 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları iddia edilen muvazzaf askerlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 asker mahkemece tutuklanırken, 7’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 8 asker ise mahkemece serbest bırakıldı.

Samsun merkezli toplam 10 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları iddia edilen muvazzaf askerlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 asker mahkemece tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 8 asker ise mahkemece serbest bırakıldı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları iddia edilen askeri personellere yönelik Samsun merkezli 6 gün önce Tekirdağ, Tunceli, Van, İzmir, Ordu, Ankara, Çanakkale Kırklareli ve Kastamonu illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alınmıştı. 6 asker 4 gün önce Samsun Adliyesine sevk edilip 3 asker tutuklanıp 3 asker de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 9 asker de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1 asker tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 8 asker ise mahkemece serbest bırakıldı.

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