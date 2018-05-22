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22 Mayıs 2018 14:48

Samsun’da FETÖ’den 1 tutuklama, 2 adli kontrol

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 3 kişiden 1’i tutuklanırken, 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da FETÖ’den 1 tutuklama, 2 adli kontrol

22 Mayıs 2018 14:48


Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul’da bir hastanede sağlık memuru olarak görev yaparken meslekten ihraç Hasan B., üniversite öğrencisi M.Melih D. ile FETÖ kurumundan daha önce çalışmış olan H.İbrahim Eb., örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Hasan B. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, M.Melih D. ve H.İbrahim E. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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