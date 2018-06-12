Samsun’da FETÖ’den 1 tutuklama, 3 adli kontrol

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan Cihan Haber Ajansı eski bölge müdürü M.A. ile Cihan Medya ve Feza Gazetecilik çalışanı H.A. ve O.A. ile örgütün eğitim kurumlarında çalıştığı öğrenilen ByLock kullandığı tespit edilen öğretmen İ.K.’yi gözaltına aldı.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A., H.A. ve O.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ByLock kullandığı tespit edilen öğretmen İ.K. ise tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.