Samsun’da FETÖ’den 12 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 gün önce Samsun ve Ankara’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14’ü mesleklerinden ihraç edilen öğretmen ile 1’i hemşire olmak üzere 15 kişiyi gözaltına almıştı. KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan ve bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek nöbetçi mahkemeye ifade veren öğretmenler H.Ç., İ.E., İ.A., M.B., M.S., R.O., S.Y.K., , T.A., T.A., Y.A., Y.D. ve hemşire T.A. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, bayan öğretmenler M.İ.D.,N.A. ve Ş.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.