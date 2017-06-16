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16 Haziran 2017 12:08

Samsun’da FETÖ’den 14’ü öğretmen 15 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 14’ü öğretmen ve 1’i hemşire 15 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun’da FETÖ’den 14’ü öğretmen 15 kişi adliyeye sevk edildi

16 Haziran 2017 12:08


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 gün önce Samsun ve Ankara’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14’ü mesleklerinden ihraç edilen öğretmen ile 1’i hemşire olmak üzere 15 kişiyi gözaltına almıştı. KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan öğretmenler H.Ç., İ.E., İ.A., M.B., M.İ.D., M.S., N.A., R.O., S.Y.K., Ş.P., T.A., T.A., Y.A., Y.D. ve hemşire T.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


Adliyeye sevk edilen şüphelilerin çoğunluğunda örgütün gizli haberleşme sistemi ’ByLock’ olduğu iddia edildi.




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