Samsun’da FETÖ’den 14’ü öğretmen 15 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 gün önce Samsun ve Ankara’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14’ü mesleklerinden ihraç edilen öğretmen ile 1’i hemşire olmak üzere 15 kişiyi gözaltına almıştı. KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan öğretmenler H.Ç., İ.E., İ.A., M.B., M.İ.D., M.S., N.A., R.O., S.Y.K., Ş.P., T.A., T.A., Y.A., Y.D. ve hemşire T.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin çoğunluğunda örgütün gizli haberleşme sistemi ’ByLock’ olduğu iddia edildi.