Samsun’da FETÖ’den 14’ü tutuklu 51 kişinin yargılanmasına başlandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Canik Başarı Üniversitesi ile Başarı Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyeti üyelerine yönelik 2016 Eylül ayında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Y.B.’nin de aralarında bulunduğu akademisyen, doktor, avukat ve iş adamı ile emekli öğretmenden oluşan 14’ü tutuklu 51 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma, terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından dava açıldı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın ilk duruşması sanık sayısı fazla olduğu için adliyenin konferans salonunda yapılıyor. Tutuklu olarak yargılanan kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Y.B., mahkemede verdiği ifadede kendini savundu. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.B., "Bank Asya’nın 16 yıldır müşterisiyim. Bu bankaya para yatırmış çekmiş birisiyim. Son 6 yıldır kurumsal olarak maaşımın olduğu bankadır. Oğlumun işini büyütmek için para biriktiriyordum. Katılım hesabı açamadım. Kamboçya’daki Zaman gazetesinin açılışı için üniversitenin rektörü olan arkadaşım davet etti. Hem yeni bir üniversitenin durumunu görmek için hem de devlet büyüklerinin açılışa katılacağını öğrenince katılmaya karar verdim. Kimse Yok Mu Derneği’nin programına da protokolde olduğum için davet geldi, davete icabet ettim. ABD’deki üniversiteleri ziyarete gittim. Pensilvanya’ya gitmedim. Ülkemizin başına gelen bu hareketi lanetliyorum. Fakat böyle bir konu için huzurunuzda olmaktan hicap duyuyorum" dedi.

Duruşma devam ediyor.