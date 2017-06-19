Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 15:30

Samsun’da FETÖ’den 14’ü tutuklu 51 kişinin yargılanmasına başlandı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 14’ü tutuklu toplam 51 kişinin yargılanmasına başlandı.

Samsun’da FETÖ’den 14’ü tutuklu 51 kişinin yargılanmasına başlandı

19 Haziran 2017 15:30


Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Canik Başarı Üniversitesi ile Başarı Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyeti üyelerine yönelik 2016 Eylül ayında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Y.B.’nin de aralarında bulunduğu akademisyen, doktor, avukat ve iş adamı ile emekli öğretmenden oluşan 14’ü tutuklu 51 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma, terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından dava açıldı.


Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın ilk duruşması sanık sayısı fazla olduğu için adliyenin konferans salonunda yapılıyor. Tutuklu olarak yargılanan kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Y.B., mahkemede verdiği ifadede kendini savundu. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.B., "Bank Asya’nın 16 yıldır müşterisiyim. Bu bankaya para yatırmış çekmiş birisiyim. Son 6 yıldır kurumsal olarak maaşımın olduğu bankadır. Oğlumun işini büyütmek için para biriktiriyordum. Katılım hesabı açamadım. Kamboçya’daki Zaman gazetesinin açılışı için üniversitenin rektörü olan arkadaşım davet etti. Hem yeni bir üniversitenin durumunu görmek için hem de devlet büyüklerinin açılışa katılacağını öğrenince katılmaya karar verdim. Kimse Yok Mu Derneği’nin programına da protokolde olduğum için davet geldi, davete icabet ettim. ABD’deki üniversiteleri ziyarete gittim. Pensilvanya’ya gitmedim. Ülkemizin başına gelen bu hareketi lanetliyorum. Fakat böyle bir konu için huzurunuzda olmaktan hicap duyuyorum" dedi.


Duruşma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    25°C
SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:31
  • Güneş :04:54
  • Öğle :12:48
  • İkindi :16:49
  • Akşam :20:19
  • Yatsı :22:22
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!