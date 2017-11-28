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28 Kasım 2017 12:19

Samsun’da FETÖ’den 18 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN (İHA) – Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun’da FETÖ’den 18 kişi adliyeye sevk edildi

28 Kasım 2017 12:19


Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 gün önce Samsun il merkezi ile Bafra, 19 Mayıs, Çarşamba ve Terme ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock’u kullandıkları tespit edilen üniversite öğrencileri, kamudan ihraç edilenler ve örgüte ait kapatılan Feza Okulları ve Sakarya Dershanelerinin çalışanlarının da aralarında bulunduğu özel sektör çalışanlarından oluşan 3’ü kadın 18 kişiyi gözaltına almıştı.


KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 18 kişi “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




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