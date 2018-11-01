Samsun'da FETÖ'den 3 asker tutuklandı

Samsun merkezli 10 ilde /PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları iddia edilen muvazzaf askerlere yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü tutuklanıdı, 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları iddia edilen askeri personellere yönelik Samsun merkezli Tekirdağ, Tunceli, Van, İzmir, Ordu, Ankara, Çanakkale Kırklareli ve Kastamonu illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Samsun merkezde 4, Çarşamba ilçesinde 1 olmak üzere diğer illerle birlikte toplam 17 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 1'inin meslekten ihraç asker, 4'ünün askeri okulda görevlerine son verilen, 12'sinin ise muvazzaf subay ve astsubaydan oluştuğu öğrenildi.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 6 şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.Y., N.Y.M. ve E.E.U. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, E.T., S.K. ve B.Y. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.