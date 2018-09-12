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Samsun'da FETÖ'den 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Samsun’ merkezli 5 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü adliye sevk edildi.

Samsun' merkezli 5 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü adliye sevk edildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah Samsun merkezli 6 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenledi. Operasyonda aralarında öğretmen, örgütün kurumlarından çalışmış olanlar ve üniversite mezunlarının da bulunduğu Samsun'da 2, Kahramanmaraş'da 1, Erzurum'da 1, Ordu'da 1 ve Yozgat'ta 1 olmak üzere toplam 6 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 5'inin örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandıkları tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Samsun'da yakalanan Satı Y. ve Esin T. ile Ordu'da yakalanan Emre Ç. Samsun Adliyesine sevk edildi. Gözaltındaki 3 kişinin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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