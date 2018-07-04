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04 Temmuz 2018 11:32

Samsun’da FETÖ’den 4 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda ’ByLock’ kullanıcısı olduğu iddia edilerek gözaltına alınan aralarında avukat ve mühendislerin de bulunduğu 4 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun’da FETÖ’den 4 kişi adliyeye sevk edildi

04 Temmuz 2018 11:32


Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 gün önce Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli, Trabzon, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere önceki gün toplam 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında 1 avukat, 3 mühendis, 1 öğretmen, 1 hemşire ve 1 kuran kursu eğitmenin de bulunduğu toplam 10 kişiyi gözaltına almıştı. Tamamının örgütün gizli haberleşme ağı olan ’ByLock’ kullanıcısı olduğu ileri sürülen 10 kişiden 5’i dün Samsun Adliyesine sevk edilmiş, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Polisteki sorgusu tamamlanan avukat A.A. ile inşaat mühendisi M.K., öğretmen A.R.K. ve üniversite mezunu M.A.Ü., ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi. İnşaat Mühendisi Y.K.’nin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.




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