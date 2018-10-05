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Samsun'da FETÖ'den 5 şüpheli adliyede

Samsun merkezli Sinop ve Kars illerini kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 5 şahıs adliye sevk edildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında önceki gün Samsun merkezli Bafra ilçesi ile Sinop ve Kars illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Samsun merkez, Bafra ilçesi, Sinop ve Kars'ta illerinde dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 12 şüphelinin FETÖ'nün çeşitli kurumlarında görev yaptıkları, bazılarında 'ByLock' bulunduğu, örgütün bankalarında hesaplarının olduğu ve sosyal medyayla bağlantılarının ortaya çıktığı öğrenildi.


KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 7 şahıs, dün çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştı. Sorgusu tamamlanan 5 şüpheli de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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