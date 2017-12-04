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04 Aralık 2017 13:16

Samsun’da FETÖ’den 6 asker adliyeye sevk edildi

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan 4’ü muvazzaf, 1’i açıkta ve 1’i emekli 6 asker adliyeye sevk edildi.

Samsun’da FETÖ’den 6 asker adliyeye sevk edildi

04 Aralık 2017 13:16


Samsun’da FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışma sonucu FETÖ ile bağlantıları olduğu ileri sürülen askeri personele yönelik 6 gün önce Samsun merkezli Van, Gaziantep ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Erzurum’da görevli Astsubay M.S.Y. , Van’ın Özalp ilçesinde görevli Astsubay Başçavuş A.T., Samsun Kavak ilçesinde görevli Astsubay M.Ş., Bafra ilçesinde görevli Astsubay A.K. Samsun’da Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli iken 3 ay önce açığa alınan Astsubay Ö.K. ile emekli Başçavuş A.Y.’yi Antalya’da yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 6 kişi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




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