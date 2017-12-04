Samsun’da FETÖ’den 6 asker adliyeye sevk edildi

Samsun’da FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışma sonucu FETÖ ile bağlantıları olduğu ileri sürülen askeri personele yönelik 6 gün önce Samsun merkezli Van, Gaziantep ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Erzurum’da görevli Astsubay M.S.Y. , Van’ın Özalp ilçesinde görevli Astsubay Başçavuş A.T., Samsun Kavak ilçesinde görevli Astsubay M.Ş., Bafra ilçesinde görevli Astsubay A.K. Samsun’da Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli iken 3 ay önce açığa alınan Astsubay Ö.K. ile emekli Başçavuş A.Y.’yi Antalya’da yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 6 kişi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.