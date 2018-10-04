Samsun'da FETÖ'den 7 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli Sinop ve Kars illerini kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli Bafra ilçesi ile Sinop ve Kars illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Samsun merkez, Bafra ilçesi, Sinop ve Kars'ta illerinde dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 11 kişinin FETÖ'nün çeşitli kurumlarında görev yaptıkları, bazılarında 'ByLock' bulunduğu, örgütün bankalarında hesaplarının olduğu ve sosyal medyayla bağlantılarının ortaya çıktığı öğrenildi. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan M.A., O.Ö., M.C., A.S. ve M.A. ile Z.B.G. ve H.İ. adlı kadınlar bugün adliyeye sevk edildi.