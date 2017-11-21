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21 Kasım 2017 18:15

Samsun’da FETÖ’den 7 tutuklama, 10 adli kontrol

SAMSUN (İHA) – Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları tespit edilen 17 kişiden 7’si mahkemece tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da FETÖ’den 7 tutuklama, 10 adli kontrol

21 Kasım 2017 18:15


Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkez ile Bafra ve Çarşamba ilçesinde 7 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları tespit edilen Atakum ilçesinde görev yapan 1 öğretmen, 1 tıp fakültesinde asistan olmak üzere örgütün çeşitli kurumlarında görev yapan ve özel sektörde çalışanlarının da bulunduğu 7’si kadın 17 kişi gözaltına alınmıştı.


KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 17 kişi bugün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 7 kişi tutuklanırken, 10 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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