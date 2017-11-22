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22 Kasım 2017 18:41

Samsun’da FETÖ’nün gaybubet evinde yakalanan kadın öğretmen tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Uşak polisi tarafından aranan ve Samsun’da örgütün ’gaybubet evi’ olarak kullandığı yerde yakalanan kadın öğretmen tutuklandı.

Samsun’da FETÖ’nün gaybubet evinde yakalanan kadın öğretmen tutuklandı

22 Kasım 2017 18:41


Edinilen bilgiye göre, Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Kasım’da düzenlenen operasyon kapsamında aranan ve firarda olduğu öğrenilen İ.H.K. adlı şahıs için polis çalışma başlattı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa yaptıkları çalışma sonucu İlkadım ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonda İ.H.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Örgüt tarafından ’gaybubet evi’ olarak kullanıldığı ileri sürülen evde bulunan ana sınıfı öğretmeniyken FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen E.T. adlı kadın da gözaltına alındı. 2 çocuk annesi E.T. adlı kadının örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock’a binden fazla girdiği tespit edildi. Örgütün okulunda görev aldığı ve örgüte ait kapatılan sendikaya üye olduğu ortaya çıkan E.T. hakkında FETÖ’den Uşak’ta mahkeme ve polisi tarafından arandığı ortaya çıktı. Uzun süredir firarda olduğu ileri sürülen E.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Uşak’ta mahkemedeki hakime ifade verdiği öğrenilen E.T., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.




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