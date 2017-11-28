Edinilen bilgiye göre, Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Kasım’da düzenlenen operasyon kapsamında aranan ve firarda olduğu öğrenilen İ.H.K. adlı şahıs için polis çalışma başlattı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa yaptıkları çalışma sonucu İlkadım ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonda İ.H.K.’yi 22 Kasım’da yakalayarak gözaltına aldı. Örgüt tarafından ’gaybubet evi’ olarak kullanıldığı ileri sürülen evde bulunan İ.H.K.’nin yeğeni ana sınıfı öğretmeniyken FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen E.T. adlı kadın da gözaltına alındı. 2 çocuk annesi E.T. adlı kadın 6 gün önce Samsun Adliyesine sevk edilip tutuklandı.

FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç olduğu öğrenilen ve ByLock kullandığı tespit edilen İ.H.K., polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.