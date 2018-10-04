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Samsun'da FETÖ'nün gaybubet evine operasyon: 3 gözaltı

Samsun’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evinde saklanan örgütün öğrenci yapılanmasında sorumlu oldukları ileri sürülen 3 şüpheli polisin baskını sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evinde saklanan örgütün öğrenci yapılanmasında sorumlu oldukları ileri sürülen 3 şüpheli polisin baskını sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, İlkadım ilçesinin Unkapanı Mahallesi ve Kadifeka Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firarda olan şahısların örgütün gaybubet evlerinde gizlendiklerini tespit etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adresleri tespit edilen gaybubet evlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda örgütün öğrenci yapılanmasının sorumluları olduğu ileri sürülen ve 'ByLock' kullandıkları tespit edilen E.A., E.S. ve S.A., yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan 3 şahıs Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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