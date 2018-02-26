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26 Şubat 2018 16:16

Samsun’da FETÖ’nün öğrenci komitesi sorumlusu 4 kişiye adli kontrol

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Atakum, Asarcık ve Salıpazarı ilçelerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan örgütün öğrenci komitesi sorumlusu olduğu ileri sürülen 1’i kadın 4 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da FETÖ’nün öğrenci komitesi sorumlusu 4 kişiye adli kontrol

26 Şubat 2018 16:16


FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Asacık ilçesinde Murat S.(29) ve Yüksel E.’yi (37), Salıpazarı ilçesinde Şengül K.’yi ve Atakum ilçesinde de Ercan D.’yi 5 gün önce gözaltına almıştı. FETÖ’nün öğrenci komitesi sorumlusu oldukları ileri sürülen 4 kişinin TEM Şubesindeki sorguları tamamlandı.


Diğer illerden Samsun’a gelen FETÖ mensubu öğrencileri karşıladıkları öğrenilen 1’i kadın 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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