Samsun'da Gaziler Günü törenleri

Samsun'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziler Günü etkinlikleri sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ve Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte Türk bayrağı göndere çekildi. Ardından Vali Kaymak anıt şeref defterini imzaladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Vali Kaymak, “Gazilik unvanının verilişinin 97. yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü kutlamak için Atamızın huzurundayız. Şanlı tarihimiz, şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarıyla canları pahasına verdikleri mücadeleler ve büyük zaferlerle doludur. Bu zaferleri vatan uğruna şehit olan şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Biz, bu varlığın değerine, asaletine ve karakterinin sağlamlığına inanmış milletin evlatlarıyız. Hür, bağımsız ve başı dik olarak yaşayan bu millet, yazdığı kahramanlıklarla tarihe damga vuran şehitlerimizi ve gazilerimizi her zaman minnetle ve şükranla anacaktır. Milletimiz dün olduğu gibi bugün de ‘ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' diyerek istiklalini ve istikbalini sağlamaktadır. Güvenlik güçlerimizin ülkemizin huzuruna kasteden terör örgütleriyle mücadelesi ve 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına milletimizin verdiği mücadele bunun en büyük örneğidir. Bu millet gazi millettir. Bu vatan şehitlerin ve gazilerin bize emanetidir. Bizler şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetini gelecek nesillere aktaracağız. Bu vatanı bizlere bırakan şehit ve gazilerimize şükran duyuyoruz” dedi.

Etkinlikler Atatürk Anıtı'ndaki programların ardından Cumhuriyet Caddesi'nde devam etti. Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, yaptığı konuşmada gazi ve şehitlerin vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını hiçe sayarak düşmanla mücadele ettiğini söyledi. Daha sonrasında gaziler ve öğrenciler tarafından şiirler okundu. Atakum Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından yöresel halk oyunları gösterisi sergilendi. Garnizon Komutanlığı Bando Takımı da mini konser verdi. Tören, gaziler tarafından yapılan geçit töreni ile sona erdi.