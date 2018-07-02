Samsun’da güvenli yüzme alanları belirlendi

Samsun Valiliği güvenli yüzme alanları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, “İlimiz genelinde vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde denize girmeleri maksadıyla yüzme alanları ve cankurtaran hizmeti verilen bölge/sahiller belirlendi. Bu kapsamda değerli vatandaşlarımızın belirtilen bölgelerde şamandıralarla işaretlenmiş alanlarda denize girmeleri önem arz etmektedir” denildi.

Samsun’da Büyükşehir Belediyesi tarafından cankurtaran hizmeti verilen bölge/sahiller şunlar:

“Atakum merkez sahil (Golf sahası- Kurupelit limanı arası 7 km.)

Atakum Çakırlar sahili (Omtel otel-Polis Koleji arası 5 km.)

Terme (Miliç) sahili (Miliç köprüsünden Ünye istikametine 2 km.

Tekkeköy (Costal) sahili (Tekkeköy limanı- Yunus Emre Cad. arası 2,8 km.)

19 Mayıs Yörükler sahili (Aqua park-Bafra istikametine 1,7 km.)

Alaçam Geyikkoşan sahili (Uluçay deresi-Alaçam Kamp Alanı 0,8 km.)

Yakakent Sahili (Yakakent liman-Yakakent Meydan arası 1,8 km.)”