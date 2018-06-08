Samsun’da hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Adliyeye sevk edilerek tutuklanan kadın, gazetecilerin yüzünü çekmemesi için 1,5 yaşındaki çocuğunu kendine siper etti.

Edinilen bilgiye göre, evlerden hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan ve yargılandığı mahkemelerce 11 ayrı hırsızlık suçundan toplam 19 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan 30 yaşındaki Hülya Y. hakkında Samsun Asliye Ceza Mahkemesi İlamat Masası tarafından yakalama müzekkeresi çıkarıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri yaptıkları takip sonucu sürekli adres değiştirip izini kaybettirmeye çalışan Hülya Y.’nin İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’ndeki adresini tespit etti. Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri yaptıkları takip sonucu Hülya Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun Adliyesine sevk edilen Hülya Y., gazetecilerden yüzünü gizlemek için kucağındaki 1,5 yaşındaki oğlu A.Y.’yi yüzüne siper yaptı. Hülya Y. adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak kucağındaki oğlu ile birlikte Samsun T Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.