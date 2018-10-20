Samsun'da hastanede yangın çıktı: 7 kişi dumandan zehirlendi

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde çıkan yangında 2'si hasta 7 kişi dumandan zehirlenerek hastanelik olurken, kargaşadan yararlanan bir hasta ise hastaneden kaçtı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan yeni yapılan Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin 5. katındaki hasta odasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta yatağının tutuşması sonucu çıkan yangında alev ve dumanlar biranda etrafı sardı. Hastane görevlileri hastanede bulunan hastaları kısa sürede binadan tahliye etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangında 2'si hasta 2 özel güvenlik görevlisi, 1 kat görevlisi ve 1 tane de servis elamanı olmak üzere toplam 7 kişi dumandan zehirlendi. Zehirlenenler 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet hastanesine kaldırıldılar. Yangın sırasındaki kargaşa nedeniyle yaralanan bir kadın hasta ise hastaneden kaçtı. Polis kaçan hastayı bulmak için çalışma başlattı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.