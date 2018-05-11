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11 Mayıs 2018 14:28

Samsun’da hava yolcu trafiği yüzde 20 artış gösterdi

Samsun-Çarşamba Havalimanında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu trafiği yüzde 20 artış gösterdi.

Samsun’da hava yolcu trafiği yüzde 20 artış gösterdi

11 Mayıs 2018 14:28


Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun-Çarşamba Havalimanı Nisan ayı iç-dış hat yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği hakkında açıklama yaptı. Vali Kaymak yaptığı açıklamasında, “DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Nisan ayı havalimanı istatistiklerine göre; Nisan ayında Samsun-Çarşamba Havalimanında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 artışla 146 bin 890, dış hat yolcu trafiği yüzde 141 artışla 5 bin 177, toplamda ise yüzde 20 artışla 152 bin 67 oldu. 2018 Yılı Nisan ayında Samsun-Çarşamba Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1127 oldu. Dış hatlar uçak trafiği yüzde 163 artışla 79 olmak üzere, toplam uçak trafiği 1206’ya ulaştı. 2018 yılı Nisan ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 32 artışla 1208 ton olarak gerçekleşti. 2018 yılı 4 aylık istatistiklere göre; Samsun Çarşamba Havalimanından; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 581 bin 418 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 4 bin 633’e, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise yüzde 38 artışla 5.148 tona ulaştı” dedi.


Samsun-Çarşamba Havalimanından karşılıklı olarak haftanın her günü İstanbul ve Ankara’ya, 6 gün İzmir’e, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri Antalya’ya uçuş seferleri yapılıyor. Ayrıca, Almanya’nın Dusseldorf kentine haftada 1 gün, Rusya’nın Krasnodar kentine haftada 2 gün olmak üzere direkt uçuşler gerçekleştiriliyor. İstanbul Atatürk, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanlarından bağlantılı olarak yurt içinde her noktaya, yurt dışında ise birçok noktaya uçuşlar yapılabiliyor.




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