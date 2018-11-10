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Samsun'da Hemofili Sempozyumu

Hemofili Federasyonu tarafından Samsun’da "Hemofili Sempozyumu" düzenlendi.

Hemofili Federasyonu tarafından Samsun'da "Hemofili Sempozyumu" düzenlendi.


Samsun'da bir otelde düzenlenen sempozyuma, 10 Kasım dolayısıyla Atatürk anılarak başlandı. Toplantıya, Türkiye'nin çeşitli illerinden toplam 20 hematolog katıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bölüm Başkanı ve 19 Mayıs Hemofili Dernek Başkanı Prof. Dr. Canan Albayrak, sempozyumun 10 Kasım'da yapılması ve Samsun'da olmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Sempozyumda; kanayan hastaya yaklaşım, yeni doğanda kanama, hemofili takibinde pediastrin rolü, yeni tanı alan alan hemofili hastalarında profilaksi gibi konular konuşuldu.


Toplantıya; Hemofili Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kaan Kavaklı, öğretim üyeleri, çocuk sağlığı uzmanları, çocuk cerrahisi, genel cerrahi, üroloji asistanları katıldı.

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