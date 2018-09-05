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05 Eylül 2018 17:07

Samsun’da hırsızlık yapan genç, polisin takibi sonucu yakalandı

Samsun’da 1 iş yerinden ve 2 ayrı motosiklet hırsızlığı olayına karışan genç, polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun’da hırsızlık yapan genç, polisin takibi sonucu yakalandı

05 Eylül 2018 17:07


Olay, Samsun’un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, ilçede bir iş yerinden hırsızlık yapıp 2 ayrı motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı ileri sürülen 21 yaşındaki A.C.K.’yi güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak yaptıkları çalışma sonucu çalıntı motosiklet ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırma sonucu hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay da hapis cezasının bulunduğu ve ayrıca Samsun Asliye Ceza Mahkemesi, Samsun 1. Çocuk Mahkemesi ve Samsun 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arandığı öğrenilen A.C.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.C.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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