Samsun'da hüzünlü anma

10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı kapsamında Atakum Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi öğrencileri tarafından Türk tarihi ve Atatürk'ü anlatan oratoryo gösterisi seyircileri hüzünlendirdi.

Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde anma töreni düzenlendi. Ardından Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde açılan Atatürk Fotoğrafları Sergisi, protokol tarafından gezildi. Daha sonra AKM Büyük Salonda anma programı düzenlendi. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Atatürk ve Milli İrade isimli konuşmasını gerçekleştirdi. Atakum Nene Hatun Anaokulu öğrencileri Rüzgar Güçlü ve Ela Bayrı, "Atatürk'ün Çocukları" isimli şiiri seslendirdi. Ardından Atakum Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi öğrencileri Atatürk Oratoryosu'nu sahneledi ve Türk hükümdarı Oğuz Kağan'dan başlayarak önemli Türk liderlerini oyunlarında anlattı. Son olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan öğrenciler hem sahneden büyük alkış aldı hem de izleyicileri duygulandırdı.

Anma programına Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.