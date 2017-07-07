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07 Temmuz 2017 09:56

Samsun’da iç sulara 60 bin sazan yavrusu bırakıldı

İç sulardaki su ürünleri popülasyonunun artırılması amacıyla her yıl düzenli olarak yapılan balıklandırma çalışmaları kapsamında, Samsun’da bulunan göl ve göletlere toplam 60 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Samsun’da iç sulara 60 bin sazan yavrusu bırakıldı

07 Temmuz 2017 09:56


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2017 Yılı Balıklandırma Projesi kapsamında Samsun’a tahsis edilen ve Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen pullu sazan yavruları Samsun’a getirilerek önceden tespiti yapılan doğal göl ve göletlere bırakıldı.


Konu ile olarak Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Bekir Karaosmanoğlu yaptığı açıklamada, iç sulardaki balık varlığının devamlılığının sağlanabilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, balıklandırma çalışmalarıyla gölet ve akarsulardaki mevcut balık varlığının korunması, ekonomik değeri yüksek balık ürünlerinin artırılması ve vatandaşların hayvansal protein ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiğini söyledi.


Ortalama 3-5 gram ağırlığındaki sazan yavrularının 3-4 yıl sonra avlanabilir asgari boy olan 40-50 cm’ye ulaşacağını belirten Karaosmanoğlu, balıklandırma çalışmalarında özellikle amatör balıkçıların avcılık yoluyla yararlanabileceği su kaynaklarını tercih ettiklerini kaydetti. Karaosmanoğlu, su kaynaklarının kirletilmemesi ve suyun tasarruflu kullanılmasının yanı sıra avcılıkta belirlenen yasak ve sınırlamalara titizlikle uyulmasının sulardaki doğal yaşamın devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısından çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.




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