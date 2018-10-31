Samsun'da ihracat yüzde 103,4 arttı, ithalat yüzde 44,8 azaldı

Samsun'da 2018 Eylül ayında ihracat yüze 103,4 artarken, ithalat ise yüzde 44,8 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü Dış Ticaret İstatistiklerinden "Samsun İli Dış Ticareti 2018 Eylül" konusunda basın açıklaması yaptı. Açıklamaya göre; 2018 Eylül ayı itibariyle Samsun'dan 67,9 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İhracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (33,4 milyon dolar) yüzde 103,4 arttı. 2018 Eylül ayı itibariyle Samsun'da 42,3 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirildi. İthalat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (76,8 milyon dolar) yüzde 44,8 azaldı.

Samsun'dan en fazla ihracat Filipinler'e

Samsun'dan 2018 Eylül ayında en fazla ihracat 24,1 milyon dolar ile Filipinler'e gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 6 milyon dolar ile Hollanda ve 4,6 milyon dolar ile Almanya izledi.

En fazla ithalat Rusya'dan

Samsun'da 2018 Eylül ayında en fazla ithalat 21,6 milyon dolar ile Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 10,8 milyon dolar ile ABD ve 2,4 milyon dolar Çin izledi.

İhracatta en büyük pay demir ve çeliğe

2018 Eylül ayında Samsun'dan yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 24,8 milyon dolar değeri ile demir ve çeliğe ait. Bu değeri 5,4 milyon dolar ile kauçuk ve kauçuktan eşya, 5,1 milyon dolar kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları izliyor. Samsun'da yapılan ithalat içerisindeki paylara bakıldığında ilk sırada demir ve çelik yer alıyor. 2018 Eylül ayında Samsun'dan yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 12,7 milyon dolar değeri ile demir ve çelik ait. Bu değeri 9,8 milyon dolar ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar, 7,9 milyon dolar ile hububat izliyor.