Samsun’da ikili öğretim yapan okul sayısı 46’ya düşürüldü

Yeni eğitim-öğretim yılına Samsun’da sadece okullar değil yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler de hazır. 2016-2017 eğitim öğretim yılının sona ermesinden sonra vakit kaybetmeden harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı çalışmalar ve faaliyetlerle hem yöneticileri hem öğretmenleri hem de öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına hazırladı.

Bu hazırlıklar kapsamında öncelikle okul müdürlerine yönelik il geneli tüm okul müdürlerinin katıldığı yönetim ve liderlik eğitimi düzenlendi. 4 gün süren eğitimlerde, alanında uzman kişiler tarafından tecrübe ve bilgi paylaşımında bulundu. Yine okul müdürlerine yönelik Müfredat Bilgilendirme Toplantısı ve kısa süre önce Yenilenen Öğretim Programlarının Tanıtım Seminerleri düzenlenerek okul müdürleri de 2017-2018 eğitim öğretim yılına hazırlandılar.

Öğretmenler için 2017-2018 eğitim öğretim yılına hazırlık amacıyla, dersin öğretiminde uygulanan etkili öğretim, yöntem ve teknikleri, etkili materyaller ile teknoloji ve teknolojik alt yapı ve içerikler, derse katkı sağlayan okul içi ve dışı sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler, etkili iletişim ve akademik başarının artırılması, dezavantajlı öğrencilere yönelik örnek çalışmalar, öğretmenlerin mesleki gelişimleri ve rehberlik çalışmaları konularında zümre çalıştayları düzenlendi. Çalıştaylara ildeki tüm öğretmenler katıldı.

Samsun’da öğrenciler de yeni eğitim öğretim yılına yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile hazırlandı. Öğrencilerden gelen istek üzerine belirlenen derslerde açılan kurslarla öğrenciler hem 2017-2018 eğitim-öğretim yılına hazırlandı hem de bilgi ve becerilerini geliştirdi. Öğrenciler okula başladıkları gün, sıralarında ücretsiz dağıtılan ders kitaplarını bulacak.

Tam gün eğitime geçiş kapsamında da okul taşımaları, yeni okul yapımı ve planlama değişikleri yapıldı. Bu sayede birçok okul ikili eğitimden kurtularak yeni eğitim öğretim yılında tekli eğitime geçti. Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde 74 olan ikili eğitim veren okul sayısı, başlayacak olan eğitim öğretim döneminde 46 ya düşmüş durumda. Adım adım 2019 yılında tüm okulların tekli eğitime geçme hedefine yaklaşılıyor. Ayrıca 102 okul binasında onarım yapıldı.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde birçok faaliyet ve proje gerçekleştirdik. Yaz dönemini de yaptığımız uygulamalarla da çok verimli geçirdiğimizi düşünüyorum. 2017-2018 eğitim öğretim yılında da bütüncül bir yaklaşımla şekillendirilen Samsun Maarif Hareketi projemizi uygulamaya devam edeceğiz. Bakanlığımızın stratejik temalarına yönelik olarak hazırladığımız Samsun Maarif Hareketi Projesi ile eğitime erişim, eğitimde kalite ve kurumsal kapasitenin arttırılmasını hedefliyoruz. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında da yapılan çalışmaları bir havuzda topladık. Okullarımız bu havuzdan istedikleri çalışmaları ve projeleri indirip uygulayacak. Bu eğitim-öğretim yılında da geçtiğimiz yıl uyguladığımız birçok projeye devam edeceğiz. Yeni projelerimizle de öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesini ve milletini seven, değerlerini özümsemiş, demokrasiyi içselleştirmiş, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, başkalarının haklarına saygı gösteren, sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma ve sorumluluk sahibi olma erdemlerini kazanmış bireyler olarak topluma katılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Güçlü, gelişmiş ve dünyada söz sahibi bir Türkiye’nin bu hedefine eğitim sayesinde ulaşılacağının farkındayız. Öğrencilerimizin köklü bir medeniyetin torunları olarak, yarınları inşa etmede gerekli potansiyele sahip olduklarını biliyoruz. Bu potansiyeli değerlendirmek ve hayallerinizi gerçekleştirebilmek için yeni eğitim öğretim yılının iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Okullarımızda ortak bir hedefe ulaşmak için bir araya gelmiş kişilerin iş birliği yapması, ortak hedefe ulaşması yönünde tüm çalışanları yönlendirebilecek en etkili gücün okul müdürlerimizin olduğunun farkındayız. Eğitim-öğretim sürecinde de en büyük yardımcımız öğretmenlerimizdir. Her başarıda, öğretmenlerimizin alın terinin ve emeğini var bunu da bilmekteyim. Görevlerini yerine getirirken yaptıkları fedakârlıklar ve özverili çalışmalar asla unutulmayacaktır. Samsun için daha önceki yıllarda yaptığımız gibi bu eğitim öğretim yılında da hep beraber güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını ve başarılı geçmesini diliyorum" dedi.