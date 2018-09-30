Samsun'da "İklim Değişmeden Sen Değiş" etkinliği

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi ve Samsun Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği iş birliği ile Avrupa İklim Diplomasisi Haftası kapsamında "İklim Değişmeden Sen Değiş" etkinliği yapıldı.

"İklim Değişmeden Sen Değiş; Kızılırmak Deltası Kuş Cennetinde İklim Değişikliğinin Etkilerini Keşfet Etkinliği", Atakum Halk İskelesi'nden Kızılırmak Deltası Kuş Cennetine doğru bir bisiklet turu ile başladı. Bisiklet turuna Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneğine kayıtlı yaklaşık 50 bisikletçi katıldı. İskeleden başlayan bisiklet turunun ardından etkinlikler, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde devam etti. Çeşitli aktiviteler ve drama etkinlikleri yapıldı. Ardından, "Buğday" filmi izlendi.

Etkinlikle ilgili bir konuşma yapan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Serinkaya, "Yirmi yılı aşkın süredir Odamız bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan AB Bilgi Merkezimiz tarafından iklim değişikliğine dikkat çekmek üzere düzenlediğimiz 'İklim Değişmeden Sen Değiş' etkinliği vesilesiyle beraberiz. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde bizlerle işbirliği içinde olan Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneğine ve aktif katılımları için Mr. Schmidt'e teşekkür ediyorum. Bu nedenle iklim değişikliği gibi hassas bir konuda fark oluşturan bir etkinliği gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduk. Bu etkinliği doğanın bir lütfü olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde gerçekleştiriyor olmakta ayrı bir anlam içeriyor. Umarım bu güzelliği gelecek nesillerimiz de görme şansına erebilir. Bu bizim sorumluluğumuz. Bu hassasiyetle gerçekleştirilen bu güzel organizasyona katkı veren ve bugün bizlerle olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan faaliyetler hakkında bilgi veren Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Mr. Jochen Schmidt, "2018'de, İklim Eylem Haftası'nın teması Talanoa Diyaloğu'dur ve Komisyon, Paris Anlaşması ile belirlenen hedeflere ulaşmak için gösterdiği çabaları daha da ileriye götürmeyi hedeflemektedir. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İklim Eylem Haftası kapsamında 24-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Türkiye'nin 20 farklı ilinde (Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van) panel, seminer, konser, sergi, çocuklarla sohbet gibi çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Etkinlikler iklim eylemine, Talanoa Diyaloğu'na ve bu kapsamdaki Avrupa Birliği projelerine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Samsun AB Bilgi Merkezi, Türkiye genelinde 20 ilde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu koordinasyonunda uygulanmakta olan, Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağı'nın Desteklenmesi projesi kapsamında 1997 yılından bu yana Samsun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye'de AB Bilgi Merkezlen Ağı'nın Desteklenmesi projesi ile yerel halkın AB konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmakta ve farkındalık adına faaliyetler gerçekleştilmektedir. Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, üniversiteliler gibi gruplarla çalışılarak daha çok kültürel ve sosyal olmak üzere çeşitli etkinlikler yapılmaktadır" diye konuştu.

Etkinliğe; Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Erkan Malkoç, Muzaffer Öztel, Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı.