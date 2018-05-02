Samsun’da “İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu” toplantısı

OKA Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, istihdam ve işgücüne yönelik çalışmalar tartışılarak masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşma yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, "İlimizin istihdam sorunlarını görüşmek ve kararlar almak üzere ayda bir toplanıyoruz. Bu çerçevede bu gün Orta Karadeniz Kalkınma Ajansında toplanmış bulunmaktayız. Bundan sonra bu toplantıyı başka bir kurumda yapacağız gibi görünüyor. Ayrı ayrı bir kurumda yapmak toplantımıza renk katıyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Doç. Dr. Selahattin Kaynak hocamız istihdam sektörünün eylem planını anlatacaklar. Bu ilimizin 2018-2023 vizyonu çerçevesinde hedeflerini bize gösterecek. Bu çok ciddi bir çalışma. Hocamız bu konuda konuşma ve sunum yapacak. Ayrıca toplantımızda gündemimizdeki konular görüşülüp, konularla ilgili sunumlar yapılacaktır. Toplantımızın insanımıza, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Daha sonra Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Sait Gül, İl İstihdam Politikası hakkında, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Yetik de İl Milli Eğitim Politikası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları ve önerileri ile ilgili olarak bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya ayrıca, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Günay Erener, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı ile İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri katıldı.