Samsun’da ilaçlama aracı devrildi: 1 yaralı

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Demirhan (43) idaresindeki 34 LU 0402 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğüne bağlı ilaçlama pikabı rampa yuvarı çıkarken devrildi. Kazada yaralanan pikap sürücüsü Erdal Demirhan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.