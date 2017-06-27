Samsun’da imam hatipliler pilav gününde buluştu

SAMİMDER üyeleri Samsun İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen pilav günü etkinliğinde bir araya geldi. Pilav günü etkinliği Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlahiler ve okunan dualar eşliğinde devam eden etkinlik daha sonra pilav ziyafetiyle son buldu.

Etkinlikte konuşma yapan SAMİMDER Başkanı İrfan Yetik, “Samsun imam hatipliler mezunları ve mensupları olarak mezunlarımızın buluşması ve kaynaşması amacıyla geleneksel pilav günü ve bayramlaşma etkinliği düzenliyoruz. Bu yıl derneğimizin 17. Kuruluş yıl dönümü. Her sene bu aylarda mezunlarımızla bir araya geliyoruz. Amacımız imam hatiplilerin sorunlarının paylaşılması ve çözüm üretilmesidir. Her alanda mezunlarımız var. 55 yıldır bu ulu çınardan mezun olan kişilerin bir araya gelerek anılarını yad etmelerini sağlıyoruz” dedi.