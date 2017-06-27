Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2017 19:09

Samsun’da imam hatipliler pilav gününde buluştu

Samsun İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (SAMİMDER) üyeleri, ‘Geleneksel Pilav Günü’nde bir araya geldi.

Samsun’da imam hatipliler pilav gününde buluştu

27 Haziran 2017 19:09


SAMİMDER üyeleri Samsun İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen pilav günü etkinliğinde bir araya geldi. Pilav günü etkinliği Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlahiler ve okunan dualar eşliğinde devam eden etkinlik daha sonra pilav ziyafetiyle son buldu.


Etkinlikte konuşma yapan SAMİMDER Başkanı İrfan Yetik, “Samsun imam hatipliler mezunları ve mensupları olarak mezunlarımızın buluşması ve kaynaşması amacıyla geleneksel pilav günü ve bayramlaşma etkinliği düzenliyoruz. Bu yıl derneğimizin 17. Kuruluş yıl dönümü. Her sene bu aylarda mezunlarımızla bir araya geliyoruz. Amacımız imam hatiplilerin sorunlarının paylaşılması ve çözüm üretilmesidir. Her alanda mezunlarımız var. 55 yıldır bu ulu çınardan mezun olan kişilerin bir araya gelerek anılarını yad etmelerini sağlıyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 3 ŞEVVÂL 1438
  • 27 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:33
  • Güneş :04:56
  • Öğle :12:49
  • İkindi :16:50
  • Akşam :20:20
  • Yatsı :22:22
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!