Samsun’da inşaatın 4’üncü katından düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi olan Naci Altıntaş, ilk iş gününde çalıştığı inşaattan düştü. Kalıp ustası olduğu belirtilen Naci Altıntaş, inşaatın 4’üncü katındaki iskeleden 5’inci kata tahta uzatırken dengesini kaybetti. Ayağı kayan kalıp ustası, metrelerce yükseklikten beton zemine çakıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Naci Altıntaş, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.