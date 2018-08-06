Samsun’da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 katlı binanın dış cephe mantolama işlemini yapan inşaat işçisi Yılmaz Mansız, iskelede çalıştığı sırada bir anda dengesini kaybederek 1. kattan beton zemine düştü. Başından yaralanan Mansız, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşçi, buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Gazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri işçinin düştüğü inşaatta inceleme yaparken, Mansız’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.