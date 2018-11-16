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Samsun'da internet üzerinden yasa dışı bahise gözaltı

Samsun’da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, internet üzerinden sanal ortamda yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen kahvehane sahibi Ö.A. (56) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Ö.A. bugün samsun Adliyesine sevk edildi.

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