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21 Haziran 2018 17:02

Samsun’da İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılacak

Samsun’da Türkiye geneli cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılacak.

Samsun’da İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılacak

21 Haziran 2018 17:02


Samsun Adliye Sarayında, mahkumların yaptığı el işi ürünlerin satıldığı halka açık satış mağazasının 27 Aralık’ta açılıp büyük ilgi görmesinin ardından şimdi de Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılacak. 28 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda açılacak olan fuarda Türkiye geneli 59 kapalı ve açık cezaevlerinde tutuklu ve hükümlüler tarafından üretilen, yiyecekten giyeceğe, el sanatlarından, ev eşyalarına kadar çok sayıda ürünün satışa sunulacağı öğrenildi.




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