Samsun'da jandarmaya tehdit ve yaralamaya tutuklama

Samsun'da aranan şahsı yakalamak için bir eve yaptıkları baskında, jandarma ekiplerinin tehdit edilip yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma asayiş ekipleri, 3 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firari olduğu iddia edilen T.K'nin yakalanması için yaptıkları çalışma sırasında söz konusu şahsın İlkadım içesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde bir evde olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, söz konusu eve operasyon düzenledi. Aynı adreste kalan Ö.K. adlı şahsın da arandığı bilgisine ulaşıldı. T.K.'nin abisi C.K. de bu sırada eve geldi. C.K.'nin görevli jandarma ekiplerini tehdit edip mukavemette bulunduğu ileri sürüldü. C.K. ile jandarma ekiplerinin boğuşması sırasında 1 bayan astsubay ile 2 uzman çavuş çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayla ilgili C.K. ve evde bulunan ve 2 ayrı suçtan aranan Ö.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 kişi Samsun Adliyesine sevk edilerek adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.